Готовность капремонта детского сада при лицее №3 в Дзержинском достигла 60%
Дошкольное отделение лицея №3, расположенное на улице Ленина в Дзержинском, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание общей площадью более двух тысяч квадратных метров обновляют за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте занимаются фасадом и кровлей, монтируют инженерные коммуникации и проводят отделку помещений. На площадке заняты 30 человек», — говорится в сообщении.В отремонтированном детском саду установят новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят. Закончить работы должны в 2027 году.