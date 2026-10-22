Готовность капремонта детского сада при лицее №3 в Дзержинском достигла 60%

22 октября 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Дошкольное отделение лицея №3, расположенное на улице Ленина в Дзержинском, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание общей площадью более двух тысяч квадратных метров обновляют за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте занимаются фасадом и кровлей, монтируют инженерные коммуникации и проводят отделку помещений. На площадке заняты 30 человек», — говорится в сообщении.