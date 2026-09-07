Готовность капремонта детского сада при школе №12 в Подольске достигла 90%
Детский сад при подольской школе №12, расположенный на улице Кирова, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили на 90%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы в здании общей площадью около двух тысяч квадратных метров проводятся за счёт бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас строители обновляют фасад, монтируют инженерные коммуникации, проводят отделку помещений, собирают и расставляют мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.Завершить капремонт и сдать объект в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале текущего года.