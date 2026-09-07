Решетников: Московская область эффективно использует все меры поддержки
Министр экономического развития России Максим Решетников побывал с рабочей поездкой в Лобне. Он оценил реализацию инвестиционных проектов и развитие производств, сообщается на сайте ведомства.
Производственные площадки министр посетил вместе с депутатом Госдумы Денисом Кравченко.
«Московская область показывает хороший пример комплексного использования федеральных и региональных мер поддержки. Это помогает предприятиям адаптироваться к структурной трансформации экономики, привлекать инвестиции, повышать эффективность и развивать собственные технологии. Это результат большой работы команды губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва», – отметил Решетников.
Одной из площадок поездки стало АО «Упаковочные системы». Это производитель картонной упаковки для молока, соков и детского питания. Продукцию компании используют 250 предприятий пищевой промышленности. В марте «Упаковочные системы» запустили в Лобне сборку технологического оборудования для пищевой промышленности, которое ранее собирали за рубежом. Мощность нового центра – 25 модулей в год. Компания также локализовала основные виды сырья и программное обеспечение.
Сейчас она реализует инвестпроект по расширению производственных мощностей на 50% – до шести миллиардов упаковок в год. Завершить его планируют до конца будущего года. Совокупный объем инвестиций в 2024-2027 годах составит шесть миллиардов рублей.
«За последние пять лет экономика Подмосковья демонстрирует уверенный рост. Инвестиции в экономику увеличились в 1,8 раза, объёмы промышленного производства удвоились. Создано свыше 400 000 рабочих мест. Реализовано более 230 проектов по импортозамещению с объёмом инвестиций 172 миллиарда рублей. Средняя зарплата в сфере промышленности выросла почти вдвое», – отметил Кравченко.Решетников и Кравченко посетили и предприятие «Стил Технолоджи Компани». Оно производит оцинкованную тонколистовую сталь с полимерным покрытием для выпуска стройматериалов. С начала года компания внедряет инструменты бережливого производства.
В среднем выработка на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда» в Московской области увеличивается на 57%, время протекания процессов сокращается на 34%, а объём незавершенного производства – на 32%.
Для привлечения инвестиций Московская область использует механизм особых экономических зон. Сейчас в регионе действует шесть ОЭЗ.
Малый бизнес становится более технологичным. С начала года более 300 малых технологических компаний привлекли свыше 21 миллиарда рублей с использованием инструментов Национальной гарантийной системы.
Московская область входит в число регионов-лидеров. Всего компании региона привлекли 2,6 млрд рублей. Это второй в России результат после Москвы.