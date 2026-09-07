Серпуховские врачи восстановили пациенту сломанную в Таиланде ногу

07 сентября 2026, 15:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сложный запущенный перелом ноги вылечили врачи Серпуховской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациент рассказал, что десять месяцев назад получил травму, попав в ДТП в Таиланде. В местной больнице ногу зафиксировали, но она всё равно осталась деформированной и наступать на неё больно. Оказалось, что кость так и срослась из-за мягких тканей, попавших между отломками, а деформация голени сохранилась из-за смещения.





«Случай был непростой: давний несросшийся перелом, деформация конечности, перенесённый тромбоз и длительная фиксация аппаратом. Главная задача заключалась в восстановлении правильной оси ноги и создании условий для сращения кости. Мы сняли аппарат внешней фиксации, сопоставили костные отломки в правильном положении и зафиксировали их пластинами. А чтобы усилить восстановление, провели костную пластику: взяли небольшой фрагмент костной ткани из гребня подвздошной кости пациента», — рассказал хирург-травматолог Антон Леонидов.