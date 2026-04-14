Готовность капремонта детского сада при школе №16 в Серпухове превысила 60%

14 апреля 2026, 10:47

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения серпуховской школы №16, расположенное на улице Космонавтов, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 61%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Детский сад общей площадью около трёх тысяч квадратных метров обновляют в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас в здании завершили демонтаж и занимаются отделкой, монтажом инженерных систем, а также кровлей и фасадом», — говорится в сообщении.