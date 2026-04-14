Готовность капремонта детского сада при школе №16 в Серпухове превысила 60%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения серпуховской школы №16, расположенное на улице Космонавтов, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 61%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Детский сад общей площадью около трёх тысяч квадратных метров обновляют в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.

«Сейчас в здании завершили демонтаж и занимаются отделкой, монтажом инженерных систем, а также кровлей и фасадом», — говорится в сообщении.
В детсаду установят новые межкомнатные перегородки, заменят водопровод, канализацию, системы отопления, вентиляции и электроснабжения, утеплят и покрасят стены, закупят новое оборудование и мебель.

Завершить все работы должны до 1 сентября текущего года.
Лев Каштанов

