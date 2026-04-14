В колледжах и вузах Подмосковья 18 апреля проведут день открытых дверей
Единый день открытых дверей проведут в вузах и колледжах Московской области в субботу, 18 апреля. На мероприятии ждут школьников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Встречи с преподавателями и предприятиями-партнёрами состоятся в шести структурных подразделениях вузов и в 36 колледжах.
«Ключевыми событиями станут родительские собрания, в которых примут участие представители образовательных организаций, министерства образования Подмосковья и работодателей», — говорится в сообщении.В программе также экскурсии на ведущие предприятия Московской области, а рамках которых гости смогут попробовать себя в различных профессиях.
Кроме того, в вузах и колледжах проведут мастер-классы, квесты и воркшопы.