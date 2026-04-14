В Подмосковье с начала года заказали в онлайн-режиме около 160 тыс. медсправок
Почти 160 тысяч медицинских справок заказали через интернет жители Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В онлайн-режиме в регионе можно получить выписку из медицинской карты, сертификат о прививках, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и ряд других медицинских документов.
«Пациент может заказать справку дистанционно, не тратя время на поездку в поликлинику. С начала 2026 года в регионе заказали почти 160 тысяч электронных справок», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.Онлайн-справки заказывают через областной портал госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные документы».