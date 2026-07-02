Готовность капремонта детского сада при школе №2 в Истре превысила 10%
Здание дошкольного отделения истринской школы №2, расположенное на Пролетарской улице, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 10,6%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь детского сада составляет свыше трёх тысяч квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограмму по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте завершили демонтаж и приступили к общестроительным работам: ведётся устройство инженерных коммуникаций и слаботочных сетей», — говорится в сообщении.Здание должны обновить снаружи и изнутри, а также обследовать несущие конструкции. Завершить капитальный ремонт планируют в 2027 году.