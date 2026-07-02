В лесу под Солнечногорском проведут субботник-соревнование

02 июля 2026, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Экологическая акция «Чистый лес — наше общее дело» состоится в субботу, 4 июля, в районе посёлка Ржавки округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участники будут собирать мусор на природных территориях и сортировать его по пяти категориям: бумага/картон, пластик, металл, стекло и смешанные отходы. За правильно рассортированный мусор командам начислят баллы. Те, кто проявят себя лучше всех, станут победителями.





«Объединяя силы в рамках таких акций, мы не только наводим порядок в лесу, но и воспитываем культуру бережного отношения к природе», — отметил замглавы округа Эдуард Машковцев.