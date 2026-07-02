В подмосковном посёлке Лесной Городок построили дом на 156 квартир
Строительство семиэтажного дома на 156 квартир завершили в посёлке Лесной Городок Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Новостройка входит в состав жилого комплекса «Олива». Инспекторы ведомства провели итоговую проверку здания и выдали заключение о его соответствии проектной документации.
«В доме, помимо квартир, есть нежилые помещения. Там можно будет открыть кафе, магазины, салоны красоты и пр.», — говорится в сообщении.В ближайшее время новостройку введут в эксплуатацию.
ЖК «Олива» находится в пешей доступности от станции МЦД-4, школ, детских садов, торгово-развлекательного центра и других объектов городской инфраструктуры.