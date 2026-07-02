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В подмосковном посёлке Лесной Городок построили дом на 156 квартир

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство семиэтажного дома на 156 квартир завершили в посёлке Лесной Городок Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Новостройка входит в состав жилого комплекса «Олива». Инспекторы ведомства провели итоговую проверку здания и выдали заключение о его соответствии проектной документации.

«В доме, помимо квартир, есть нежилые помещения. Там можно будет открыть кафе, магазины, салоны красоты и пр.», — говорится в сообщении.
В ближайшее время новостройку введут в эксплуатацию.

ЖК «Олива» находится в пешей доступности от станции МЦД-4, школ, детских садов, торгово-развлекательного центра и других объектов городской инфраструктуры.
Лев Каштанов

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