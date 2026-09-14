В Наро-Фоминском округе рассказали о ходе реконструкции моста через реку Исьму

14 сентября 2026, 17:26

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Масштабную реконструкцию моста через реку Исьму проводят в деревне Симбухово Наро-Фоминского округа. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Мост протяжённостью 50 метров построили в 1994 году. Он связывал две части деревни и обеспечивал соединение с городом Верея и близлежащими деревнями Монаково и Субботино, а также с трассой А-108. На время ремонта строители обустроили объездную дорогу.





«В настоящее время железобетонные конструкции существующего моста полностью разобрали. Установили буронабивные сваи на опоры №1, №2 и №3, а также ригели опор №1 и №3», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.