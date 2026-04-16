Готовность капремонта детского сада при школе №6 в Балашихе превысила 50%
Здание дошкольного отделения балашихинской школы №6, расположенное на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 52%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более 1 200, проводят кровельные, фасадные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В здании заменят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и вентиляции, починят крышу, обновят фасад, проведут отделку помещений и установят новое оборудование и мебель. В программе также благоустройство прилегающей территории.
Капремонт должны завершить в текущем году.