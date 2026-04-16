Подрядчику реконструкции стадиона в Павловском Посаде напомнили о сроках

16 апреля 2026, 12:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Масштабную реконструкцию Филимоновского стадиона проводят в Павловском Посаде. Ход работ проверил глава городского округа Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время на объекте завершили дренажную систему футбольного поля и подготовили котлован под освещение. Продолжается укладка щебня и геотекстиля, а также возведение трибун на мини-футбольной площадке. При этом темпы работ, по мнению главы округа, недостаточные.





«Спорт — это здоровье наших жителей и место, где рождаются будущие чемпионы. Мы обязательно сделаем всё, чтобы этот стадион стал любимым местом для занятий спортом», — заявил Денис Семёнов.