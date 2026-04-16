В Звенигородском музее расскажут о живописи Филонова и Матюшина

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

19 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике (Одинцовский городской округ) пройдёт лекция «Яркие теории живописи: Филонов и Матюшин». Мероприятие организовано в рамках цикла «Несколько слов об авангарде», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





В начале XX века художники стали отходить от принципа «искусство ради искусства», вкладывая в работы сложные идеи и новые концепции. Без понимания этой теоретической основы, по мнению организаторов, по-настоящему почувствовать искусство того времени невозможно.



Павел Филонов и Михаил Матюшин — одни из самых ярких представителей уникальной художественной философии, видевшие мир необычно. Чтобы понять их картины, необходимо знать их теории. На лекции посетителям расскажут об аналитическом искусстве и его устройстве, а также о связи необычной живописи с музыкой и литературой.



Лектором выступит Анастасия Зевахина — старший преподаватель Московского университета имени Грибоедова, член общества «Знание». Начало в 15:00. Возрастное ограничение: 12+. Билеты доступны на сайте музея.