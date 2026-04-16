В Подмосковье подали около 3,5 тыс. онлайн-заявок на парковочное разрешение
Свыше трёх с половиной тысяч заявок на оформление и продление парковочного разрешения подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Прочее» — «Транспорт».
«Для того, чтобы подать заявку, нужно пройти авторизацию и заполнить соответствующую онлайн-форму. Срок оказания услуги составляет шесть рабочих дней», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что право бесплатно оставлять машину на платных парковках Московской области есть у членов многодетных семей и семей с приёмными детьми, а также у владельцев электромобилей. Резиденты и покупатели абонементов могут оформить услугу на платной основе.