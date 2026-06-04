«Калашников» планирует запустить в Подмосковье выпуск промышленной робототехники

04 июня 2026, 11:05

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Завод по производству промышленной робототехники может открыть в Московской области концерн «Калашников». Этот проект обсудили губернатор региона Андрей Воробьёв, гендиректор концерна Алан Лушкинов и управляющий партнёр входящего в концерн ООО «Семаргл» Сергей Терентьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Андрей Воробьёв отметил, что сейчас наблюдается большой запрос на роботизацию производства, логистики и других сфер экономики.





«Роботизация позволяет работать эффективнее, снимает с людей тяжёлый рутинный труд. И наша задача — максимально поддерживать такие проекты. Поэтому инициатива концерна «Калашников» и компании «Семаргл» представляет для нас большой интерес. Это важный шаг к созданию собственных современных решений, востребованных экономикой уже сегодня», — сказал глава региона.