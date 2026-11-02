Готовность капремонта ДК им. Нариманова в Шатуре составила 80%
Шатурский Центральный дома культуры им. Н.Н. Нариманова капитально ремонтируют. В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет около 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте занимаются отделкой фасада и помещений, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.В ходе ремонта планируется не только обновить здание снаружи и изнутри, но и восстановить его исторический облик. Завершить основные работы должны в текущем году, а полностью закончить ремонт — во втором квартале 2027 года.