Готовность капремонта ДК им. Нариманова в Шатуре составила 80%

02 ноября 2026, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Шатурский Центральный дома культуры им. Н.Н. Нариманова капитально ремонтируют. В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет около 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте занимаются отделкой фасада и помещений, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.