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Подмосковные фигуристы завоевали две медали этапа Гран-при России

оригинал Фото: пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России

Спортсмены из Московской области завоевали серебряную и бронзовую медали третьего этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Все спортсмены представляют Училище олимпийского резерва №3 в Химках.

«Серебро в женском одиночном катании взяла Вероника Яметова. Для неё это уже седьмая в карьере серебряная награда Гран-при. Золото и бронза – на счету спортсменок из Москвы. Ранее бронзу в танцах на льду завоевали Полина Тихонова и Матвей Лысов», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России
Этап Гран-при России по фигурному катанию прошёл в Красноярске.
Лора Луганская

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