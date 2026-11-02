Подмосковные фигуристы завоевали две медали этапа Гран-при России
Спортсмены из Московской области завоевали серебряную и бронзовую медали третьего этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Все спортсмены представляют Училище олимпийского резерва №3 в Химках.
«Серебро в женском одиночном катании взяла Вероника Яметова. Для неё это уже седьмая в карьере серебряная награда Гран-при. Золото и бронза – на счету спортсменок из Москвы. Ранее бронзу в танцах на льду завоевали Полина Тихонова и Матвей Лысов», – рассказали в пресс-службе.
Этап Гран-при России по фигурному катанию прошёл в Красноярске.