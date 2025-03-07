Готовность капремонта ДК в Климовске достигла 70%

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Капитальный ремонт здания Дома культуры имени 1 Мая проводится в микрорайоне Климовск округа Подольск, в настоящее время готовность объекта составляет 70%, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более 4,3 тыс. квадратных метров, проводят фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы и параллельно завершают обновление кровли», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в ДК должны утеплить фасад и крышу, обновить отделку помещений и входные группы, поменять все инженерные системы и сантехнику, а также окна и двери и установить новое оборудование. Прилегающая территория будет благоустроена.
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Лев Каштанов