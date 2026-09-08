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Готовность капремонта ДК в селе Дмитровский Погост превысила 87%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Коробовский дом культуры, расположенный в селе Дмитровский Погост округа Шатура, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 87%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт в здании площадью свыше 2 600 квадратных метров проводится на бюджетные средства в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас на объекте завершают кровельные, фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке заняты более 50 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
Закончить капремонт и сдать обновлённый ДК в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале текущего года.
Лев Каштанов

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