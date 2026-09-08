Готовность капремонта ДК в селе Дмитровский Погост превысила 87%

08 сентября 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Коробовский дом культуры, расположенный в селе Дмитровский Погост округа Шатура, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 87%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт в здании площадью свыше 2 600 квадратных метров проводится на бюджетные средства в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте завершают кровельные, фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке заняты более 50 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.