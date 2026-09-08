Отделение реанимации Дубненской больницы оснастили аппаратом для диализа
Стационарный аппарат «искусственная почка» установили в отделении анестезиологии-реанимации Дубненской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перед подключением аппарата в помещении провели специальную подготовку систем водоснабжения и водоотведения, чтобы обеспечить безопасность и качество диализа.
«Раньше при развитии острой почечной недостаточности у реанимационного пациента нам нужно было везти его в отделение гемодиализа. Транспортировка нестабильного больного была сопряжена с рисками и потерей времени. Теперь у нас в отделении есть своя ургентная служба для оказания специализированной помощи, и мы можем начать необходимую терапию в считанные минуты», — рассказал завотделением анестезиологии-реанимации Дубненской больницы Альберт Паваротный.Современную медицинскую технику для больниц и поликлиник Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».