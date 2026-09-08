Капремонт ЛЭП в подмосковном СНТ «Полесье» завершат до конца сентября
В садоводческом товариществе «Полесье» Сергиево-Посадского округа приступили к капитальному ремонту электросетей. Работы проводят специалисты компании «Мособлэнерго», завершить их планируют до конца текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В ходе капремонта воздушные линии с неизолированным проводом убирают и вместо них монтируют самонесущий изолированный провод. В программу входят работы на улицах Сосновая, Цветочная и Вишнёвая.
«На Сосновой улице уже смонтированы новые опоры и провод. Более 20 потребителей переключены на обновленную схему. Параллельно проводится подготовка опор на второй улице, а затем мы перейдем к третьей. Изолированный провод в сочетании с новыми опорными конструкциями делает сеть менее уязвимой к ветру, налипанию снега и падению деревьев», — объяснил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.Обновление системы повысит надёжность электроснабжения для 76 домохозяйств, в которых проживают около 250 человек.
Ранее в министерстве выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов и попыток помешать их работе. Такие действия смертельно опасны для самого нарушителя и грозят крупными авариями, из-за которых без света могут остаться дома, больницы, школы и предприятия.
К нанесению вреда объектам энергетической инфраструктуры россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей действовать по их указке. Закон оценивает порчу энергообъектов как диверсию, поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.