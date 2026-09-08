Капремонт ЛЭП в подмосковном СНТ «Полесье» завершат до конца сентября

08 сентября 2026, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В садоводческом товариществе «Полесье» Сергиево-Посадского округа приступили к капитальному ремонту электросетей. Работы проводят специалисты компании «Мособлэнерго», завершить их планируют до конца текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





В ходе капремонта воздушные линии с неизолированным проводом убирают и вместо них монтируют самонесущий изолированный провод. В программу входят работы на улицах Сосновая, Цветочная и Вишнёвая.





«На Сосновой улице уже смонтированы новые опоры и провод. Более 20 потребителей переключены на обновленную схему. Параллельно проводится подготовка опор на второй улице, а затем мы перейдем к третьей. Изолированный провод в сочетании с новыми опорными конструкциями делает сеть менее уязвимой к ветру, налипанию снега и падению деревьев», — объяснил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.