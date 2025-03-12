Строительная готовность детской поликлиники в Чехове достигла 60%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят на улице Мира в Чехове, по оценке инспекторов Главного управления государственного строительного надзора Московской области, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 60%, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сейчас на объекте ведётся устройство внутренних инженерных систем, монтаж вентилируемого фасада, утепление наружных стен и установка оконных блоков. Работы идут в соответствии с установленным графиком», — отмечается в сообщении.Завершить строительство и сдать новое медицинское учреждение в эксплуатацию должны в третьем квартале текущего года.
Постройка поликлиники ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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Лев Каштанов