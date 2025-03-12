Строительство пристройки к школе №1 в Королеве завершена наполовину

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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В подмосковном Королёве продолжается возведение пристройки к школе №1, рассчитанной на 400 учеников. Работы выполнены почти наполовину, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках госпрограммы Подмосковья за счёт бюджетных средств.
Новый корпус станет третьим зданием в составе школы и будет оформлен в космической тематике — его внешний вид напоминает Международную космическую станцию.
Два других корпуса уже полностью готовы к приёму учащихся.
Завершение строительства запланировано на 1 сентября 2025 года.
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«Строители ведут устройство наружных стен, монтаж инженерных систем, кладку внутренних перегородок. Скоро приступят к отделочным работам», — говорится в сообщении.
Новый корпус станет третьим зданием в составе школы и будет оформлен в космической тематике — его внешний вид напоминает Международную космическую станцию.
Два других корпуса уже полностью готовы к приёму учащихся.
Завершение строительства запланировано на 1 сентября 2025 года.
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Дайана Хусинова