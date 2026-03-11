Готовность капремонта ФОКа «Старый городок» в Одинцовском округе достигла 50%
Физкультурно-оздоровительный комплекс — спортивную школу «Старый городок» в одноименном посёлке Одинцовского округа капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет около 1 900 квадратных метров. Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.
Ремонт должны завершить до 1 сентября.«На объекте закончили демонтаж старых покрытий и оборудования, продолжаются фасадные и кровельные работы, штукатурка стен, замена инженерных сетей, сантехники и радиаторов. На площадке заняты 20 человек, задействованы две единицы техники», — говорится в сообщении.
