Готовность капремонта ФОКа «Старый городок» в Одинцовском округе достигла 50%

11 марта 2026, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс — спортивную школу «Старый городок» в одноименном посёлке Одинцовского округа капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет около 1 900 квадратных метров. Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.



