В Люберцах рассказали о ходе строительства переходов под Октябрьским проспектом

11 марта 2026, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два подземных перехода строят на Октябрьском проспекте в Люберцах: на пересечении со Смирновской и Красной улицами. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Строительство ведётся в рамках масштабного проекта по реконструкции Октябрьского проспекта.





«В настоящее время работы на переходе на улице Красная уже завершают, а общая готовность перехода на Смирновской составляет 20%. Там разрабатывают котлован, монтируют опалубку и бурят отверстия для установки стоек навесов. Рабочее движение планируют открыть во втором квартале текущего года», — говорится в сообщении.