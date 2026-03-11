В Люберцах рассказали о ходе строительства переходов под Октябрьским проспектом
Два подземных перехода строят на Октябрьском проспекте в Люберцах: на пересечении со Смирновской и Красной улицами. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Строительство ведётся в рамках масштабного проекта по реконструкции Октябрьского проспекта.
«В настоящее время работы на переходе на улице Красная уже завершают, а общая готовность перехода на Смирновской составляет 20%. Там разрабатывают котлован, монтируют опалубку и бурят отверстия для установки стоек навесов. Рабочее движение планируют открыть во втором квартале текущего года», — говорится в сообщении.У обоих переходов предусмотрены четыре лестничных схода, по которым можно будет попасть на чётную и нечётную стороны проспекта и улиц.
Все новости областного Минтранса оперативно выкладываются на официальном канале ведомства в мессенджере МАХ.