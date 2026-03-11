Капремонт детской школы искусств в Кашире завершили на четверть

11 марта 2026, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую школу искусств, расположенную на Советской улице в каширском микрорайоне Ожерелье, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание, общая площадь которого составляет более 840 квадратных метров, обновляют в рамках госпрограммы Подмосковья за счёт регионального бюджета.





«Сейчас строители заканчивают демонтаж и завершают ремонт крыши, а также проводят общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.