К школе на улице Солнечная в Балашихе пристроят корпус на 600 мест

11 марта 2026, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Корпус на 600 учеников пристроят к школе №25 имени Героя РФ А.С. Ситникова, расположенной в Балашихе на Солнечной улице. Проект получил поддержку экспертов Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.





Здание будет состоять из двух блоков высотой три и четыре этажа, связанных между собой рекреационными зонами. А с основным зданием корпус соединит остеклённый переход на уровне первого этажа.





«Общая площадь пристройки составит около десяти тысяч квадратных метров», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.