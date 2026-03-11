К школе на улице Солнечная в Балашихе пристроят корпус на 600 мест
Корпус на 600 учеников пристроят к школе №25 имени Героя РФ А.С. Ситникова, расположенной в Балашихе на Солнечной улице. Проект получил поддержку экспертов Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Здание будет состоять из двух блоков высотой три и четыре этажа, связанных между собой рекреационными зонами. А с основным зданием корпус соединит остеклённый переход на уровне первого этажа.
«Общая площадь пристройки составит около десяти тысяч квадратных метров», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.В новом корпусе разместят универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортзал, актовый зал с эстрадой и столовую. На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение.