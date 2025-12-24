Подмосковье стало лидером России по производству продуктов питания
Московская область удерживает лидирующие позиции в пищевой промышленности страны. В регионе работают более 1 000 предприятий агропромышленного комплекса. В производстве продуктов питания и напитков заняты свыше 93 000 человек. Развитая инфраструктура позволяет Подмосковью стабильно наращивать объемы выпуска, сообщили в Минсельхозе Московской области.
По итогам 2025 года регион занял первое место в России по основным видам продовольствия. За год в Подмосковье произвели около 165 000 тонн сыров. Объем выпуска кисломолочной продукции вырос на 4,4% и достиг 481 000 тонн. Производство хлеба и хлебобулочных изделий увеличили на 4,2% — до 654 000 тонн. Выпуск мороженого превысил 87 000 тонн, а кондитерских изделий — 525 000 тонн.
По производству колбас Подмосковье заняло второе место в стране. За год объемы выросли на 9,4% и достигли почти 293 000 тонн. Региональные производители активно сотрудничают с крупнейшими торговыми сетями и предприятиями общественного питания. Продукцию подмосковных компаний продают в магазинах «Магнит», «Лента», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Ашан» и других сетях.
Параллельно Подмосковье наращивает экспорт продовольствия, делая ставку на переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью. По прогнозам министерства, к концу года объем экспорта продукции АПК вырастет на 22%.
В 2025 году Московская область вышла на третье место в России по стоимостному объему экспорта и заняла первое место по средней цене за тонну. Регион поставляет кисломолочную продукцию, сыры и творог, мясо птицы, говядину, свинину, баранину, кондитерские изделия, а еще — продукты переработки фруктов, овощей и орехов.
География поставок охватывает 78 стран мира — от государств СНГ и Закавказья до стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива. В 2025 году Подмосковье усилило позиции на рынке Узбекистана. Экспорт туда вырос более чем на 50% по сравнению с 2024 годом и достиг почти 54 000 тонн. Также увеличили поставки в Саудовскую Аравию — на 85,7%, до почти 30 000 тонн.
Читайте также: