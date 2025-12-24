Подмосковье стало лидером России по производству продуктов питания

24 декабря 2025, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область удерживает лидирующие позиции в пищевой промышленности страны. В регионе работают более 1 000 предприятий агропромышленного комплекса. В производстве продуктов питания и напитков заняты свыше 93 000 человек. Развитая инфраструктура позволяет Подмосковью стабильно наращивать объемы выпуска, сообщили в Минсельхозе Московской области.