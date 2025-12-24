В Кашире отчитались о ходе капремонта детской школы искусств

24 декабря 2025, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание детской школы искусств, расположенное в каширском микрорайоне Ожерелье по адресу: Советская улица, дом №20, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.





По данным министерства, в настоящее время на объекте завершили первый этап ремонта — демонтаж.





«Демонтажные работы подрядчик выполнил полностью и в скором времени приступит к отделочным. Параллельно ведётся ремонт кровли», — говорится в сообщении.