В Кашире отчитались о ходе капремонта детской школы искусств
Здание детской школы искусств, расположенное в каширском микрорайоне Ожерелье по адресу: Советская улица, дом №20, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
По данным министерства, в настоящее время на объекте завершили первый этап ремонта — демонтаж.
«Демонтажные работы подрядчик выполнил полностью и в скором времени приступит к отделочным. Параллельно ведётся ремонт кровли», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании общей площадью более 840 квадратных метров обновят фасад, крышу и входную группу, заменят все инженерные сети и сантехнику, двери и окна, проведут работы по отделке помещений, установят новую мебель и оборудование.
Завершить ремонт должны до 1 сентября 2026 года.