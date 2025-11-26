В Домодедове к концу 2028 года появится производство прицепной техники
Компания «Ирвик» планирует запустить производство прицепов, полуприцепов и армокаркасов для буровых установок. Новое производство появится в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Площадь участка, переданного для реализации инвестиционного проекта, превышает два гектара.
«Компания «Ирвик» планирует инвестировать в проект 275 млн рублей. На новом предприятии создадут 30 рабочих мест. В рамках поддержки проекта регион передал компании земельный участок под строительство завода по упрощенной процедуре – без проведения торгов», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На этой территории компания появится производственно-складской комплекс. Плановый срок запуска производства – конец 2028 года.