Мособлводоканал усилил контроль качества воды в шести округах Подмосковья
Специалисты Мособлводоканала за первые две недели ноября отобрали и проанализировали 2 768 проб питьевой и сточной воды. Проверки провели в Павлово-Посадском, Электростали, Богородском, Лосино-Петровском, Шатурском и Орехово-Зуевском городских округах, сообщили в МинЖКХ Московской области.
Сотрудники исследовали 1 992 пробы питьевой воды и 776 проб сточных вод. Контроль проводят по программе, которую разработали в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Специалисты проверяют физико-химические показатели, бактериологический состав, температуру воды и другие важные параметры. Такой подход позволяет оперативно выявлять любые изменения в составе воды и своевременно корректировать процессы её очистки.
Регулярные исследования помогают обеспечивать стабильную работу водоисточников и безопасность водоснабжения для жителей Подмосковья. В Мособлводоканале отмечают, что мониторинг качества воды ведут на постоянной основе во всех обслуживаемых округах.
