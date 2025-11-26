Мособлводоканал усилил контроль качества воды в шести округах Подмосковья

26 ноября 2025, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала за первые две недели ноября отобрали и проанализировали 2 768 проб питьевой и сточной воды. Проверки провели в Павлово-Посадском, Электростали, Богородском, Лосино-Петровском, Шатурском и Орехово-Зуевском городских округах, сообщили в МинЖКХ Московской области.