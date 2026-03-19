В ЖК «1-й Донской» в Ленинском округе строят паркинг с автомойкой

19 марта 2026, 09:14

Трёхэтажный паркинг на 499 машин с автомойкой на четыре поста строят на территории жилого комплекса «1-й Донской» в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь паркинга, согласно проекту, составляет свыше 13 300 квадратных метров, а высота — около 15 метров.





«Здание прямоугольное, стены отделаны сплошными и перфорированными металлическими панелями. Автомобильная мойка размещается на подземном этаже», — отмечается в сообщении.