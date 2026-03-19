В Лобне завершают строительство гостиницы на 49 номеров

19 марта 2026, 10:11

Трёхэтажную гостиницу с 49 номерами строят на Вокзальной улице в Лобне — рядом с железнодорожной станцией. Сейчас работы находятся на финальном этапе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Генподрядчиком является компания «Арбита». Инвестиции в проект составляют около 200 миллионов рублей.





«В настоящее время строительная готовность гостиницы составляет 90%. Сдать объект в эксплуатацию планируют в апреле», — говорится в сообщении.