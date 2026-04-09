В Подмосковье в ближайшие два года отремонтируют более 10 студенческих общежитий
Ремонт 12 студенческих общежитий проведут в Московской области в ближайшие два года по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Народная программа формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов.
О выполненных и запланированных работах рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Линара Самединова.
«За последние три года в Подмосковье по Народной программе отремонтировали около двадцати организаций профессионального образования, при этом обновляются и учебные корпуса, и общежития. В текущем и 2027 годах такие работы проведут Шатуре, Сергиевом Посаде, Лобне, Долгопрудном и Бронницах, а в 2027-2028 гг. — в Серпухове, Кашире, Электростали, Химках и селе Ивановское под Волоколамском», — сказала Самединова.Качество ремонта партийцы контролируют вместе с активистами «Молодой Гвардии» — ребята собирают отзывы студентов и проводят выездные проверки вместе с педагогами и учащимися.