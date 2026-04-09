Капремонт первого корпуса школы №6 в Наро-Фоминске завершат к августу

09 апреля 2026, 11:16

В школе №6 в Наро-Фоминске с ноября прошлого года проводится капитальный ремонт. Ход работ проверил глава округа Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В осмотре приняла участие директор школы Окасана Очередная и представители подрядной организации. Собравшиеся обсудили качество и сроки проводимых работ.





«Ремонт разделён на два этапа. Первый блок площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров квадратных метров подрядчик обязан сдать к августу. Это позволит уже 1 сентября принять учеников в современных классах», — говорится в сообщении.