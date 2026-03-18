Готовность капремонта гимназии №5 в Дзержинском достигла 45%

18 марта 2026, 10:23

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Гимназию №5, расположенную на Томилинской улице в Дзержинском, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили 37 лет назад, его общая площадь составляет более 12,4 тыс. квадратных метров.





«На объекте заняты 159 человек, задействованы шесть единиц техники. Сейчас рабочие занимаются обустройством фасада, кровли, напольных стяжек и каркасных перегородок, меняют оконные блоки и монтируют инженерные сети. Ремонт идёт в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.