В Подмосковье выставили на продажу три усадьбы за один рубль
Усадьбы Алешково и Богородское в округе Ступино, а также больничный комплекс усадьбы Гребнево в округе Щёлково выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Стоимость каждой из усадеб составляет один рубль, но инвесторы обязаны будут отреставрировать их.
«Эти большие имущественные комплексы могут стать базой для масштабных туристических проектов. Их культурно-историческое прошлое создаст вокруг любого проекта запоминающуюся историю», — заявил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.В усадьбу Алешково входят семь построек общей площадью более полутора тысяч квадратных метров, в усадьбу Богородское — четыре строения общей площадью свыше 500 квадратных метров, а в больничный комплекс усадьбы Гребнево — пять объектов общей площадью более тысячи квадратных метров.
Подать заявки на участие в торгах можно до 9 апреля.