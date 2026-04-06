В Подмосковье выставили на продажу три усадьбы за один рубль

06 апреля 2026, 10:34

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Усадьбы Алешково и Богородское в округе Ступино, а также больничный комплекс усадьбы Гребнево в округе Щёлково выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.





Стоимость каждой из усадеб составляет один рубль, но инвесторы обязаны будут отреставрировать их.





«Эти большие имущественные комплексы могут стать базой для масштабных туристических проектов. Их культурно-историческое прошлое создаст вокруг любого проекта запоминающуюся историю», — заявил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.