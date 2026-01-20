Готовность капремонта колледжа «Московия» в Коломне превысила 37%

20 января 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание колледжа «Московия», расположенного на улице Клубная в Коломне, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 37%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь объекта составляет свыше семи тысяч квадратных метров.





«В здании уже закончили демонтажные и кровельные работы. Сейчас строители занимаются отделкой помещений, ремонтируют фасад и монтируют инженерные системы», — говорится в сообщении.