Готовность капремонта колледжа «Московия» в Коломне превысила 37%
Здание колледжа «Московия», расположенного на улице Клубная в Коломне, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 37%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь объекта составляет свыше семи тысяч квадратных метров.
«В здании уже закончили демонтажные и кровельные работы. Сейчас строители занимаются отделкой помещений, ремонтируют фасад и монтируют инженерные системы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в колледже обновят фасад, крышу и входную группу, полностью реконструируют помещения, заменят системы отопления, водоснабжения, канализации и электричества, установят новое оборудование и мебель.
Все работы должны закончить до 1 сентября.