В химкинском ЖК «Квартал Ивакино» открыли детский сад
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, открыли на территории ЖК «Квартал Ивакино» в Химках. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На церемонии в честь открытия застройщик передал ключи администрации детсада. В мероприятии участвовали также представители администрации округа.
«Общая площадь трёхэтажного здания составляет более четырёх тысяч квадратных метров. Там оборудованы 12 помещений для групп, физкультурный зал с детскими тренажёрами, музыкальный зал, кружковые, кабинет логопеда, медпункт с процедурной и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.На прилегающей территории для каждой из групп обустроили свои прогулочные площадки с игровыми комплексами и теневыми навесами.