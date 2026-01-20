В химкинском ЖК «Квартал Ивакино» открыли детский сад

20 января 2026, 09:23

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, открыли на территории ЖК «Квартал Ивакино» в Химках. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





На церемонии в честь открытия застройщик передал ключи администрации детсада. В мероприятии участвовали также представители администрации округа.





«Общая площадь трёхэтажного здания составляет более четырёх тысяч квадратных метров. Там оборудованы 12 помещений для групп, физкультурный зал с детскими тренажёрами, музыкальный зал, кружковые, кабинет логопеда, медпункт с процедурной и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.