В Королёве начался капремонт спорткомплекса «Вымпел»

20 января 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел» начался на Октябрьской бульваре в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на администрацию округа.





Здание построили в 1962 году. Сейчас там ведутся демонтажные работы.





«В корпусе, где размещаются игровой, гимнастический и универсальный залы, а также зал для единоборств, снимают старое покрытие потолка, пола и стен и убирают ненужные перегородки. Параллельно ведётся вывоз строительного мусора», — отмечается в сообщении.