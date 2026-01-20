Достижения.рф

В Королёве начался капремонт спорткомплекса «Вымпел»

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел» начался на Октябрьской бульваре в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на администрацию округа.



Здание построили в 1962 году. Сейчас там ведутся демонтажные работы.

«В корпусе, где размещаются игровой, гимнастический и универсальный залы, а также зал для единоборств, снимают старое покрытие потолка, пола и стен и убирают ненужные перегородки. Параллельно ведётся вывоз строительного мусора», — отмечается в сообщении.
В рамках капремонта в здании утеплят фасад и кровлю, изменят планировку, заменят инженерные сети и напольные покрытия. Все работы должны завершить до конца текущего года.
