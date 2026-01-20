В Королёве начался капремонт спорткомплекса «Вымпел»
Капитальный ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел» начался на Октябрьской бульваре в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на администрацию округа.
Здание построили в 1962 году. Сейчас там ведутся демонтажные работы.
«В корпусе, где размещаются игровой, гимнастический и универсальный залы, а также зал для единоборств, снимают старое покрытие потолка, пола и стен и убирают ненужные перегородки. Параллельно ведётся вывоз строительного мусора», — отмечается в сообщении.В рамках капремонта в здании утеплят фасад и кровлю, изменят планировку, заменят инженерные сети и напольные покрытия. Все работы должны завершить до конца текущего года.