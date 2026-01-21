Готовность капремонта колледжа в Звенигороде превысила 26%
Здание филиала Красногорского колледжа, расположенное на Нахабинском шоссе в Звенигороде, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 26%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
Колледж обновляют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас в здании общей площадью более шести тысяч квадратных метров завершают демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.По проекту в колледже отремонтируют кровлю, фасад, входные группы, заменят инженерные сети, сантехнику, мебель и учебное оборудование.
Все работы планируется завершить до конца текущего года.