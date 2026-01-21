В здании детсада «Светлячок» в Домодедове завершают демонтаж

21 января 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт детского сада «Светлячок», являющегося дошкольным отделением Востряковского лицея №1, проводят в Домодедове. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.





Детсад, построенный в 1972 году, расположен в домодедовском микрорайоне Авиационный по адресу: улица Чкалова, дом №6. Его общая площадь составляет более тысячи квадратных метров.





«В настоящее время на объекте завершают демонтажные работы и продолжают отделку помещений и фасада», — говорится в сообщении.