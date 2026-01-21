Капремонт школы в ступинском посёлке Малино завершат к 1 сентября
Школу на 550 учеников, расположенную на улице Школьная в рабочем посёлке Малино городского округа Ступино, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание построили в 1972 году, его общая площадь составляет более трёх тысяч квадратных метров.
«Сейчас на объекте заканчивают демонтаж и приступили к ремонту фасада. Продолжается ремонт кровли, общестроительные и отделочные работы. На объекте заняты 25 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в школе обновят крышу, фасад и входные группы, заменят инженерные сети, сантехнику, двери и окна, модернизируют пищеблок и установят новую мебель и оборудование.