Капремонт школы в ступинском посёлке Малино завершат к 1 сентября

21 января 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу на 550 учеников, расположенную на улице Школьная в рабочем посёлке Малино городского округа Ступино, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание построили в 1972 году, его общая площадь составляет более трёх тысяч квадратных метров.





«Сейчас на объекте заканчивают демонтаж и приступили к ремонту фасада. Продолжается ремонт кровли, общестроительные и отделочные работы. На объекте заняты 25 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.