В Богородском округе запустят производство оборудования для котельных

21 января 2026, 11:59

оригинал Фото: медиасток.рф

Завод по производству оборудования для котельных и систем водоснабжения и водоотведения построит в Богородском округе компания «ТД Мистерия». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.





Участок для реализации проекта выделили на льготных условиях.





«Подмосковье передало инвестору землю по упрощенной процедуре — без торгов. Общий объем инвестиций в проект составит около 830 миллионов рублей. На заводе создадут свыше 70 рабочих мест», — сказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.