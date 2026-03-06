Готовность капремонта корпуса Красногорского колледжа превысила 25%
Учебный корпус Красногорского колледжа, расположенный на Речной улице, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.
«Сейчас в здании общей площадью более 4 400 квадратных метров завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам. На площадке заняты 55 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в корпусе обновят крышу и фасад, заменят водопровод, канализацию, отопление и электропроводку, проведут отделку помещений, установят новую сантехнику, окна, двери, оборудование и мебель.
Завершить все работы планируется в текущем году.