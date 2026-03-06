Сброс мусора мимо баков в Подмосковье обошёлся нарушителям в 1,6 млн рублей

06 марта 2026, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Штрафы на общую сумму около 1 600 000 рублей выписали в Московской области с начала марта автомобилистам, оставившим мусор рядом с баками у контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нарушения зафиксировали в пяти округах — Домодедове, Сергиево-Посадском, Чехове, Можайском и Солнечногорске.





«Вычислять нарушителей удаётся с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». Они фиксируют номер машины, из которой выбросили мусор, после чего автовладельцу выписывают штраф по упрощённой системе», — говорится в сообщении.