Сброс мусора мимо баков в Подмосковье обошёлся нарушителям в 1,6 млн рублей
Штрафы на общую сумму около 1 600 000 рублей выписали в Московской области с начала марта автомобилистам, оставившим мусор рядом с баками у контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Нарушения зафиксировали в пяти округах — Домодедове, Сергиево-Посадском, Чехове, Можайском и Солнечногорске.
«Вычислять нарушителей удаётся с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». Они фиксируют номер машины, из которой выбросили мусор, после чего автовладельцу выписывают штраф по упрощённой системе», — говорится в сообщении.Сумма взыскания за сброс отходов из машины в неположенном месте составляет до 70 тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.