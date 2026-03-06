В Ликино-Дулёве началось строительство нового корпуса лицея

06 марта 2026, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Трёхэтажный учебный корпус начали строить на территории лицея на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулёве Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь пристройки составит более шести с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят блок начальной школы на 400 мест и кабинеты для 150 учеников средних и старших классов. С основным зданием корпус соединит тёплый переход на уровне второго этажа.



