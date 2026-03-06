Ремонт детсада «Ручеёк» в Пушкине завершат к 1 сентября

06 марта 2026, 10:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Детский сад «Ручеёк» в подмосковном Пушкине капитально ремонтируют. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию должны до конца лета. Ход работ проверили глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Детсад построили в 1962 году, его общая площадь составляет более тысячи метров.





«Сейчас в здании завершили демонтаж и обновление кровли. На первом этаже обустраивают цементно-песчаные стяжки пола и монтируют внутренние инженерные системы. Стены готовят к чистовой отделке: их начали шпаклевать и штукатурить. Затем строители приступят к замене оконных блоков и ремонту фасада», — говорится в сообщении.