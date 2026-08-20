Готовность капремонта корпуса Красногорского колледжа превысила 98%

20 августа 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа, расположенного на Речной улице, близится к завершению. В настоящее время работы выполнены более чем на 98%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В здании общей площадью около четырёх с половиной тысяч квадратных метров демонтировали устаревшие конструкции, провели фасадные и кровельные работы, заменили все инженерные сети, двери и окна и провели отделку помещений», — рассказал глава Минстроя региона Александр Туровский.